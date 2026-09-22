Начало отопительного сезона в Николаевской области в 2026 году приближается — город готов к подаче тепла почти на 80%.

Денежная помощь в Николаевской области по программе «Зимняя поддержка» активно оформляется жителями, а параллельно коммунальщики готовят город к началу отопительного сезона в Николаевской области в 2026 году. Общая готовность к подаче тепла достигает почти 80 процентов.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» готово к зиме на 75 процентов. Об этом рассказал главный инженер предприятия Кирилл Куприй. В случае перебоев с электроэнергией котельные обеспечат резервным питанием.

В этом году коммунальщики сделали акцент на прокладке труб большого диаметра — 530 и 426 миллиметров. Это основные магистрали от районных квартальных котельных. Запланировано более 4 километров тепловых сетей, из них уже выполнено 2,5 километра — они сварены, опрессованы и закопаны.

На все работы было предусмотрено около 100 миллионов гривен. Потрачено и перечислено уже 32 миллиона, остальные средства направят в течение сентября. Готовыми к отопительному сезону уже являются 340 километров теплосетей предприятия, еще на 200 километрах продолжаются проверки: снимают заглушки и тестируют работу систем.

Хуже всего к подаче тепла готовится жилой фонд. Из 1230 домов, получающих тепло от «Николаевоблтеплоэнерго», акты готовности имеют лишь 46 — это около 4 процентов. «Это очень плохая ситуация. Если в одном доме прорвет отопление, придется останавливать много домов, и котельная может не работать», — пояснил Куприй.

Подготовку города осуществляют по Плану устойчивости, утвержденному решением СНБО. По словам начальника управления устойчивого развития города Владимира Николайчука, многоквартирные дома, которыми управляют компании и ОСМД, готовы примерно на 65 процентов. «Мы идем по графику, но не можем гарантировать, что вражеские прилеты не отбросят нас в степени готовности», — отметил чиновник.

Положительный пример — два дома под управлением председателя ОСМД Светланы Душки, где по программе «Энергодом» установили индивидуальные тепловые пункты. Ранее жители жаловались на неравномерную подачу тепла и устаревшую систему. Теперь дома готовы к отопительному сезону на 90 процентов.

Когда включат тепло

Решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления согласно постановлению Кабмина №830. Тепло будут подавать тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8°C или ниже.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Николаеве: цены на какие популярные товары резко выросли.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Николаевской области: в ПФУ объяснили, кто получит надбавку до 40%.