Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусмотрены и для многодетных матерей. В Пенсионном фонде Украины объяснили, что женщины, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пять и более детей, имеют право на отдельную ежемесячную надбавку к пенсии.
Эту выплату начисляют в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». В некоторых случаях надбавку получает и отец — если именно он занимался воспитанием детей. Важно, что вид пенсии значения не имеет: доплату могут назначить и по возрасту, и по инвалидности, и за выслугу лет.
Сколько платят в зависимости от количества детей
Размер надбавки считают как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Поэтому суммы ежемесячной доплаты таковы:
- за пятерых детей — 35%, то есть 908 гривен;
- за шестерых — 36%, или 934 гривны;
- за семерых — 37%, или 960 гривен;
- за восьмерых — 38%, или 986 гривен;
- за девятерых — 39%, или 1 012 гривен;
- за десятерых и более — 40%, или 1 038 гривен.
Речь именно о надбавке к пенсии, а не об увеличении всей выплаты на 35–40%. Доплата не зависит от мартовской индексации пенсий: её сумма меняется лишь тогда, когда растёт прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан.
Как оформить надбавку
Чтобы получить эту доплату, нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Подают заявление, паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и документы, подтверждающие факт рождения или усыновления детей и их воспитания до шестилетнего возраста.
Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ или отправить почтой. Решение о назначении надбавки принимают в течение десяти дней после получения полного пакета документов.
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