Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начисляют многодетным матерям, воспитавшим не менее пяти детей. Ежемесячно к основной пенсии могут прибавлять от 908 до 1038 гривен в зависимости от количества детей в семье.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусмотрены и для многодетных матерей. В Пенсионном фонде Украины объяснили, что женщины, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пять и более детей, имеют право на отдельную ежемесячную надбавку к пенсии.

Эту выплату начисляют в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». В некоторых случаях надбавку получает и отец — если именно он занимался воспитанием детей. Важно, что вид пенсии значения не имеет: доплату могут назначить и по возрасту, и по инвалидности, и за выслугу лет.

Сколько платят в зависимости от количества детей

Размер надбавки считают как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Поэтому суммы ежемесячной доплаты таковы:

за пятерых детей — 35%, то есть 908 гривен;

за шестерых — 36%, или 934 гривны;

за семерых — 37%, или 960 гривен;

за восьмерых — 38%, или 986 гривен;

за девятерых — 39%, или 1 012 гривен;

за десятерых и более — 40%, или 1 038 гривен.

Речь именно о надбавке к пенсии, а не об увеличении всей выплаты на 35–40%. Доплата не зависит от мартовской индексации пенсий: её сумма меняется лишь тогда, когда растёт прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан.

Как оформить надбавку

Чтобы получить эту доплату, нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Подают заявление, паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и документы, подтверждающие факт рождения или усыновления детей и их воспитания до шестилетнего возраста.

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ или отправить почтой. Решение о назначении надбавки принимают в течение десяти дней после получения полного пакета документов.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Полтавской области.