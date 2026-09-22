В Николаеве спрос на аренду жилья существенно превышает предложение: на одну квартиру претендуют от 15 до 20 человек. По сравнению с 2025 годом стоимость аренды выросла.

Пока часть горожан оформляет денежную помощь в Николаевской области, другие столкнулись с острой конкуренцией на рынке аренды: на одну квартиру в Николаеве претендуют от 15 до 20 человек.

Об этом сообщает Суспільне. Спрос на аренду жилья в областном центре существенно превышает предложение, а по сравнению с 2025 годом стоимость аренды выросла. Поэтому найти доступную квартиру в городе становится все сложнее.

Спрос превышает предложение

Высокая конкуренция среди арендаторов объясняется ограниченным количеством пригодного для проживания жилья. Когда на одно объявление об аренде откликаются сразу полтора-два десятка желающих, владельцы получают возможность выбирать самого надежного арендатора — и одновременно пересматривать цену в сторону повышения.

Именно такой дисбаланс между спросом и предложением стал главной причиной того, что цены на аренду в Николаеве по сравнению с прошлым годом пошли вверх.

Кто сегодня ищет жилье в Николаеве

Конкуренцию усиливает и то, что Николаев — крупный город вблизи зоны боевых действий. Здесь традиционно много переселенцев из соседних громад, а также тех, кто возвращается домой. Из-за обстрелов часть жилого фонда повреждена, поэтому пригодных для аренды квартир меньше, чем было раньше.

Как арендатору защитить себя

Поиск квартиры в условиях высокой конкуренции стоит начинать заранее. Перед заключением сделки следует проверить документы владельца и обязательно подписать письменный договор аренды — это зафиксирует цену и защитит от ее внезапного повышения. Новые объявления стоит просматривать ежедневно: самые доступные варианты исчезают быстрее всего.

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