В Николаеве все насосные станции водоснабжения и канализации обеспечили резервным питанием: при исчезновении света объекты должны перейти на генераторы в течение получаса. Новый водовод рассчитан на 120 тысяч кубометров воды в сутки.

В Николаеве готовят критическую инфраструктуру к зиме: все насосные станции водоснабжения и канализации обеспечили резервным питанием, а при исчезновении света объекты должны перейти на генераторы в течение получаса.

О том, насколько защищено водоснабжение города от блэкаутов и российских атак, корреспондентам Суспильного рассказал главный инженер КП «Николаевводоканал» Виталий Ткаченко.

Водоснабжение во время отключений света

По словам Виталия Ткаченко, угроза повторения ситуации 2022 года, когда из-за повреждения водовода Днепр — Николаев город остался без централизованного водоснабжения, сохраняется. В то же время предприятие подготовило насосные станции к возможным отключениям электроэнергии.

«Если пропал свет, то в течение получаса мы переходим на резервное питание, обеспечиваем город водой и отводом канализации», — пояснил главный инженер.

Новый водовод для Николаева также рассчитан на работу при возможных проблемах с электроснабжением. Его расчетная мощность составляет 120 тысяч кубометров воды в сутки. Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области Александр Коломийцев, который был заказчиком строительства водовода, отметил, что на каждом объекте установили автоматические генераторы.

Они могут обеспечивать работу системы несколько суток в обычном режиме, а при необходимости основной генератор переключается на вспомогательный. Запас топлива для генераторов рассчитан на две недели. «Если его не будет хватать — можно подвезти топливо. И два генератора смогут обеспечить работу всей системы. Стоит "солнечное поле", которое позволяет даже экономить на электричестве и снизить тарифы на воду», — рассказал Александр Коломийцев.

Как защитили новый водовод от атак

Новый водовод и другая вновь созданная инфраструктура имеют систему защиты на случай российских атак. По словам Александра Коломийцева, часть оборудования, которое потенциально может быть поражено, разместили под землей.

«Это и насосные группы, все трубы — все под землей. Система питания: трансформаторы также под защитой. Если посмотреть на это сооружение — оно расположено в бетонном "мешке"», — пояснил он. Всех нюансов по безопасности чиновник не раскрывает. Также на каждом объекте есть укрытия для работников: при тревоге операторы могут перейти в укрытие, оборудованное системами контроля работы насосов.

Почему аварий на сетях стало меньше

В Николаеве продолжают постепенно заменять трубы, поврежденные из-за длительного воздействия соленой воды из Южного Буга. Параллельно, по словам Виталия Ткаченко, улучшили укомплектованность аварийных бригад, что позволило уменьшить количество аварий на сетях почти втрое.

«Если раньше у нас было до 10 аварий в день, то сейчас 3–4 аварии. Раньше на устранение одной аварии доходило и до 10 суток, сейчас это 1–2, максимум 3 суток», — привел цифры главный инженер водоканала.

Где взять воду, если водоснабжение остановят

В случае временного прекращения централизованного водоснабжения в Николаеве предусмотрели развоз очищенной воды электротранспортом и работу пунктов выдачи. По информации департамента городского хозяйства, в городе насчитывается 219 таких пунктов, из них 214 работают, а 89 обеспечены генераторами.

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