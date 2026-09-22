Дефицит продуктов в Черниговской области сейчас отсутствует — однако решение отдельных торговых сетей ограничить продажу товаров «в одни руки» может спровоцировать ажиотаж среди покупателей. В Минагрополитики объяснили, есть ли реальная угроза нехватки сахара, круп и масла.

Ситуация с продуктами в Черниговской области снова обострилась на фоне российских ударов по агропредприятию региона. Отдельные торговые сети начали ограничивать количество товаров, которые можно купить «в одни руки». Такие лимиты могут подтолкнуть людей к паническим закупкам, предупреждают в профильном министерстве.

О том, что в Украине сейчас нет дефицита продуктов питания, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, введение ограничений на продажу преждевременно и лишь вредит потребителям.

Министр пояснил, что покупатели могут воспринять лимиты как сигнал о возможном дефиците и начать скупать продукцию в больших объемах, чем обычно. «Если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну», — привел он пример.

Больше всего вопросов вызывает продажа социально важных товаров — сахара, круп и масла. Однако, по словам Высоцкого, оснований ограничивать их из-за физической нехватки продукции нет: объемов производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

В министерстве признают, что точечные перебои с наличием отдельных товаров в магазинах возможны, однако связывают их прежде всего с логистикой, а не с нехваткой продукции. Отдельные торговые сети, по данным ведомства, не обсуждали введение ограничений с профильным министерством.

Грозит ли Черниговской области дефицит продуктов

Для приграничной Черниговской области, которая регулярно подвергается российским обстрелам, логистические сбои особенно ощутимы. Удары РФ по агропредприятиям и складским мощностям региона усложняют доставку продуктов в магазины в ряде громад.

Несмотря на это, в Минагрополитики призывают не скупать продукты впрок: искусственный ажиотаж лишь ускоряет опустошение полок. Дефицит продуктов в Черниговской области сейчас не прогнозируют — товаров достаточно, а временные перебои власти обещают компенсировать налаживанием логистики.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области: где можно получить одежду и продукты.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Чернигове 22 и 23 сентября.

Как сообщала Politeka, доплаты для пенсионеров в Черниговской области: кто может получить дополнительно до 570 гривен.