Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви объявил набор на новую денежную помощь во Львовской области — в рамках проекта «Родина родине: Индивидуальная поддержка» одно домохозяйство может получить 43 200 гривен.

Денежная помощь во Львовской области от Каритас-Спес снова доступна для регистрации — на этот раз благотворители объявили набор участников в проект «Родина родине: Индивидуальная поддержка». Размер выплаты составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство.

Кто предоставляет помощь и для чего

Набор бенефициаров объявил Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине. Цель проекта — поддержать семьи и лиц, пострадавших от последствий войны, и помочь им восстановить финансовое положение и источники дохода.

Кто может подать заявку

Проект охватывает Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Претендовать на денежную помощь могут многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, а также домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью.

Важное условие: заявку могут подать только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов Каритас-Спес Украина или других благотворительных организаций в Украине.

Сколько денег дают и на что их можно потратить

Денежная помощь во Львовской области в рамках этого проекта составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство. Средства можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, техники, животных, а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку на денежную помощь

Для участия нужно скачать грантовую заявку, заполнить ее и подать форму предварительной регистрации, прикрепив заполненный документ. Для заполнения формы понадобится Google-аккаунт.

Срок реализации проекта — сентябрь-декабрь 2026 года, крайний срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Количество мест и грантов ограничено: форму регистрации могут закрыть автоматически после набора необходимого количества заявок. К участию принимаются только полностью заполненные грантовые заявки, без пропущенных разделов.

За консультацией можно обратиться по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или написать на электронную почту caritas.spes.granty@gmail.com.

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