Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области — это возможность, которую обеспечивает государство: владельцы жилья, бесплатно приютившие переселенцев, ежемесячно получают компенсацию. Рассказываем, кто может воспользоваться таким приютом и как его оформить.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря государственной программе: владелец жилья, бесплатно разместивший у себя переселенцев, ежемесячно получает компенсацию от государства. Об этом сообщает «Наше місто» со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Компенсацию назначают на шесть месяцев. После завершения срока выплату могут автоматически продлить еще на такой же период, если повторная проверка подтвердит право на нее. Деньги получает именно владелец жилья, а для переселенцев это означает возможность жить бесплатно.

Кто имеет право на выплату

Жилье должно предоставляться ВПЛ полностью бесплатно — взимать плату за проживание запрещено. Переселенцы обязаны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении. Компенсацию не назначат, если владелец и переселенцы являются близкими родственниками первой степени: это супруги, родители и дети.

Как оформить компенсацию

Для первого получения выплаты владелец жилья вместе с представителем семьи ВПЛ подает заявление и уведомление установленной формы в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно онлайн — через портал электронных услуг ПФУ — или лично в ближайшем сервисном центре.

Когда выплату могут прекратить

Пенсионный фонд проверяет сведения и фактическое место проживания переселенцев. Основанием для прекращения компенсации может стать отсутствие ВПЛ по адресу более месяца, пребывание человека за границей более 30 дней подряд или подача ложных данных.

Отдельно в Кабмине подчеркивают: нельзя одновременно получать компенсацию за размещение ВПЛ и субсидию на аренду этого же жилья. Это два разных механизма поддержки, которые не совмещаются.

Шаги для оформления

Владелец жилья вместе с представителем семьи ВПЛ подает заявление и уведомление в ПФУ.

Документы принимают онлайн на портале электронных услуг ПФУ или в сервисном центре.

Выплату назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

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