Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области остается доступным благодаря государственной компенсации владельцам, которые бесплатно приютили переселенцев. В сентябре 2026 года выплата составляет 450 гривен за каждого размещенного человека.

Жилье для ВПЛ в Харьковской области можно получить бесплатно, если владелец помещения оформил государственную компенсацию. Пенсионный фонд Украины ежемесячно выплачивает деньги тем, кто бесплатно приютил переселенцев, и в сентябре 2026 года сумма не изменилась.

Как сообщает Новини.LIVE, бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области государство поддерживает через компенсацию в размере 450 гривен за каждого размещенного человека. Финансовую помощь назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода после проверки.

Чтобы претендовать на выплаты, стороны должны соблюдать несколько условий. Владелец предоставляет жилье абсолютно бесплатно и не берет с переселенцев денег за проживание. ВПЛ обязаны проживать по указанному в заявлении адресу, а владелец и переселенец не могут быть родственниками первой линии — мужем, женой, родителями или детьми.

Компенсацию за размещение не стоит путать с субсидией на аренду жилья — это два разных механизма поддержки. Субсидию получает сам переселенец, а компенсацию — владелец, который бесплатно предоставил приют.

Когда могут отказать в выплате

Пенсионный фонд постоянно проверяет сведения о заявителях и фактическом месте пребывания ВПЛ. Основанием для отказа является отсутствие переселенца по адресу более месяца, пребывание ВПЛ за границей более 30 дней подряд, родственные связи первой степени, недостоверные данные в заявлении, а также дублирование поддержки — если ВПЛ одновременно оформила субсидию на аренду этого же жилья.

Как оформить компенсацию

Владелец жилья подает заявление в Пенсионный фонд Украины, указав данные о себе и переселенцах, которых бесплатно разместил. После проверки средства начисляют ежемесячно, а владелец может отслеживать назначение, отказ или перерасчет выплат в личном кабинете.

Ранее Politeka сообщала, компенсация на ремонт жилья в Харьковской области: сколько денег уже выплатили жителям.

Также Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове: где можно получить горячие обеды.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто может получить до 17 400 гривен от Эстонии.