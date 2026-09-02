Як очистити кран від нальоту, якщо він покрився білими плямами від жорсткої води? Впоратися допоможуть прості домашні засоби.

Очистити сантехніку від нальоту в домашніх умовах цілком реально — для цього не потрібні дорогі засоби. Наліт на крані може бути результатом вапнякового відкладення, іржі чи інших забруднень, які роблять його менш естетичним та ефективним.

Як очистити кран від нальоту, щоб не пошкодити хромовану поверхню? Достатньо обрати один із трьох перевірених способів, які ми зібрали нижче.

Оцтовий розчин

Оцтовий розчин — ефективний спосіб видалення вапнякових відкладень. Змішайте рівні частини білого оцту та води, підігрійте розчин і занурте кран у нього на кілька годин або на весь ніч. Для деталей, які не можна повністю занурити, підійде змочена в розчині ганчірка: обмотайте нею змішувач, а потім змийте залишки чистою водою.

Лимонний сік та сіль

Лимонний сік — природний засіб для видалення плям та нальоту. Змішайте сіль з лимонною шкіркою, створюючи пасту, і нанесіть її на забруднені місця. Паста допомагає акуратно відтерти стійкий наліт, після чого поверхню достатньо промити водою.

Готові засоби від вапна

Якщо домашні методи не дали результату, використовуйте комерційні засоби, що містять розчинники вапнякових відкладень. Перед застосуванням обов'язково прочитайте інструкцію: сильні склади можуть зашкодити декоративному покриттю крана.

Як запобігти появі нальоту

Щоб уникнути накопичення нальоту, регулярно очищайте кран від забруднень. Найпростіша профілактика — витирати змішувач насухо після використання, щоб краплі води не залишали вапняковий слід. Це особливо актуально для осель із жорсткою водою.

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