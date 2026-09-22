Семьям военных на Харьковщине, чьи дома разрушили российские обстрелы, приходится самостоятельно доказывать степень разрушения: собирать фото и видео, ждать аэросъемку и искать лицензированных экспертов. Без этого комиссия не может признать жилье разрушенным и назначить компенсацию по программе «єВідновлення».

Компенсация за жилье в Харьковской области для военных и их семей до сих пор остается сложным путем: чтобы получить деньги за разрушенный обстрелами дом, сначала нужно доказать комиссии, что жилье действительно уничтожено. И даже после этого выплаты приходят не всем и не сразу.

Историю о том, как это работает на практике, в эфире Радио «Накипіло» рассказала медийщица Елена Конопля, дом которой в Боровой на Харьковщине российская армия разрушила 16 августа 2026 года. Семья узнала о разрушении лишь на следующий день — от соседей, которые выехали в соседнее село.

По действующей методологии дом считается разрушенным, если степень повреждений составляет от 81% до 100%. Проблема в том, что комиссия поселкового совета физически не может выехать на место, чтобы обследовать здание: это зона, куда въезжают, по сути, только военные.

Поэтому Елена начала собирать фото и видео дома самостоятельно. После ее поста в соцсетях откликнулись военные, которые находятся вблизи Боровой, — именно они сделали снимки разрушенного здания. Эти материалы семья добавила к заявке в «Дії», однако комиссия все равно не смогла однозначно подтвердить уровень разрушения 81–100%.

Комиссия предложила привлечь лицензированного эксперта, который профессионально установит степень повреждений, — но, по словам Елены, де-юре специалисты должны ехать на место, а де-факто сделать это невозможно. Дополнительно планируют обращаться к военным и получить данные космической съемки, однако даже такие снимки, как ей объяснили в комиссии, не позволяют установить степень разрушения.

Показательно, что ее земляки из Боровой ждали съемку с воздуха от трех до четырех месяцев, а выплаты преимущественно получили те, чьи дома разрушили еще два года назад. За этот год людям в основном лишь обещают деньги, добавляет Елена Конопля.

Какие шаги пройти, чтобы оформить компенсацию

Из истории Елены видна последовательность действий, которую приходится проходить и семьям военных:

получить в полиции номер уголовного производства в ЕРДР — он нужен для дальнейшего оформления;

подать заявку в «Дії» с фото- и видеодоказательствами повреждений;

дождаться решения комиссии, которая должна установить степень разрушения от 81% до 100%;

при необходимости привлечь лицензированного эксперта или ждать аэро- либо космическую съемку.

Важно заранее позаботиться о копиях документов на имущество — именно это, по словам Елены, помогло ее семье, которая сделала копии еще в начале полномасштабного вторжения. Без этих бумаг доказать право на компенсацию было бы значительно сложнее.

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