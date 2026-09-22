Компенсация за жилье в Харьковской области для военных и их семей до сих пор остается сложным путем: чтобы получить деньги за разрушенный обстрелами дом, сначала нужно доказать комиссии, что жилье действительно уничтожено. И даже после этого выплаты приходят не всем и не сразу.
Историю о том, как это работает на практике, в эфире Радио «Накипіло» рассказала медийщица Елена Конопля, дом которой в Боровой на Харьковщине российская армия разрушила 16 августа 2026 года. Семья узнала о разрушении лишь на следующий день — от соседей, которые выехали в соседнее село.
По действующей методологии дом считается разрушенным, если степень повреждений составляет от 81% до 100%. Проблема в том, что комиссия поселкового совета физически не может выехать на место, чтобы обследовать здание: это зона, куда въезжают, по сути, только военные.
Поэтому Елена начала собирать фото и видео дома самостоятельно. После ее поста в соцсетях откликнулись военные, которые находятся вблизи Боровой, — именно они сделали снимки разрушенного здания. Эти материалы семья добавила к заявке в «Дії», однако комиссия все равно не смогла однозначно подтвердить уровень разрушения 81–100%.
Комиссия предложила привлечь лицензированного эксперта, который профессионально установит степень повреждений, — но, по словам Елены, де-юре специалисты должны ехать на место, а де-факто сделать это невозможно. Дополнительно планируют обращаться к военным и получить данные космической съемки, однако даже такие снимки, как ей объяснили в комиссии, не позволяют установить степень разрушения.
Показательно, что ее земляки из Боровой ждали съемку с воздуха от трех до четырех месяцев, а выплаты преимущественно получили те, чьи дома разрушили еще два года назад. За этот год людям в основном лишь обещают деньги, добавляет Елена Конопля.
Какие шаги пройти, чтобы оформить компенсацию
Из истории Елены видна последовательность действий, которую приходится проходить и семьям военных:
- получить в полиции номер уголовного производства в ЕРДР — он нужен для дальнейшего оформления;
- подать заявку в «Дії» с фото- и видеодоказательствами повреждений;
- дождаться решения комиссии, которая должна установить степень разрушения от 81% до 100%;
- при необходимости привлечь лицензированного эксперта или ждать аэро- либо космическую съемку.
Важно заранее позаботиться о копиях документов на имущество — именно это, по словам Елены, помогло ее семье, которая сделала копии еще в начале полномасштабного вторжения. Без этих бумаг доказать право на компенсацию было бы значительно сложнее.
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