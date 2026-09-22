Подорожание продуктов в Полтавской области не останавливается — подсолнечное масло перешагнуло отметку 100 гривень за стандартную бутылку, а контролёрам пришлось урезать наценку на масло и курятину в нескольких местных магазинах с 25% до 10%.

По данным сервиса Минфин, средняя цена бутылки рафинированного масла Олейна объёмом 850 мл на 17 сентября составила 107,30 грн. Стоимость того же продукта заметно отличается в зависимости от сети: в Novus 99,99 грн, в Auchan 109,40 грн, а в Megamarket уже 112,50 грн. Разница между самым дешёвым и самым дорогим вариантом достигала 12,51 грн за одну бутылку.

Масло не единственное, что подорожало. В Кременчуге зафиксировали подорожание сахара и капусты, а также круп. На мясном рынке мякоть свинины держится в пределах 240 грн за килограмм, лопатка и балык по 220 грн, рёбра 230 грн за кило. Яйца тоже ползут вверх, ведь осенью спрос традиционно растёт из-за заготовок на зиму.

Почему дорожают базовые продукты

По данным Минагрополитики, толчок к росту цен на масло дали удары по маслозаводу Bunge, где производят Олейну. Предприятие временно остановило работу, но о дефиците речи нет: общая мощность украинских заводов превышает 20 млн тонн, а в этом сезоне страна соберёт около 20 млн тонн масличных культур.

В то же время министр аграрной политики Тарас Высоцкий уточняет, что закупочная цена подсолнечника нового урожая уже снизилась. Если минуют экспортные ограничения, часть сырья останется на внутреннем рынке, что в перспективе может даже подешевить масло. Правда, ощутить это покупатели смогут не сразу: переход между ценой сырья и готового масла на полке длится несколько месяцев.

Иногда с необоснованным ростом борются и на местном уровне: на Полтавщине инспектора уже заставили три маркета снизить торговую наценку на масло и курятину с 25% до 10%. В Минагрополитике также советуют не скупать масло впрок: у продукта ограниченный срок хранения, а в тёплом месте оно быстрее окисляется. Покупать его лучше по мере необходимости, ориентируясь на сезонные цены, а не на слухи о дефиците.

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