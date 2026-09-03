Как очистить сковороду от жира и нагара без дорогих средств — вопрос, который волнует каждую хозяйку. Собрали проверенные способы, которые помогут вернуть посуде блеск за считанные минуты.

Нагар и застывший жир на сковороде — это не только неопрятный вид, но и источник неприятного запаха и дыма во время жарки. Обычное моющее средство часто не справляется с пригоревшим слоем, особенно если он накапливался месяцами. Поэтому стоит знать, как очистить сковороду от жира и нагара без повреждения покрытия.

Сода и уксус — самый простой способ

Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы, нанесите на загрязнённые места и оставьте на 15–20 минут. После этого потрите жёсткой губкой и смойте тёплой водой. Если нагар старый, добавьте к соде несколько капель уксуса — реакция размягчит пригоревший слой.

Кипячение с содой и хозяйственным мылом

Для чугунных и алюминиевых сковородок подходит метод кипячения. Налейте в посуду воду, добавьте 2 столовые ложки соды и немного натёртого хозяйственного мыла. Доведите до кипения и оставьте на слабом огне 15–20 минут, затем слейте воду и снимите нагар губкой.

Соль и растительное масло

Соль — природный абразив, который помогает снять свежий жир. Насыпьте на разогретую сковороду толстый слой кухонной соли и прогрейте 10 минут. Соль впитает в себя жир, и после охлаждения останется лишь протереть поверхность бумажным полотенцем.

Перекись водорода для стойкого нагара

Смешайте 2 столовые ложки соды с перекисью водорода до густой пасты. Нанесите на нагар, накройте плёнкой и оставьте на полчаса. Затем сотрите губкой — даже многолетний слой отойдёт без царапин.

Чего нельзя делать

Не используйте металлические щётки на антипригарном покрытии — они оставляют микроцарапины, в которых еда будет пригорать ещё быстрее. Также не заливайте раскалённую сковороду холодной водой: резкий перепад температуры может деформировать дно.

Как предотвратить нагар в будущем

После каждого мытья вытирайте сковороду насухо и смазывайте тонким слоем масла. Готовьте на среднем огне, а остатки пищи снимайте сразу после остывания — так жир не успеет затвердеть.