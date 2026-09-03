Як очистити сковороду від жиру та нагару без дорогих засобів — питання, яке хвилює кожну господиню. Зібрали перевірені способи, які допоможуть повернути посуду блиск за лічені хвилини.

Нагар і застиглий жир на сковороді — це не лише неохайний вигляд, а й джерело неприємного запаху та диму під час смаження. Звичайний мийний засіб часто не справляється з пригорілим шаром, особливо якщо він накопичувався місяцями. Тому варто знати, як очистити сковороду від жиру та нагару без пошкодження покриття.

Сода та оцет — найпростіший спосіб

Змішайте соду з невеликою кількістю води до стану кашки, нанесіть на забруднені місця і залиште на 15–20 хвилин. Після цього потріть жорсткою губкою і змийте теплою водою. Якщо нагар старий, додайте до соди кілька крапель оцту — реакція розм'якшить пригорілий шар.

Кип'ятіння з содою і господарським милом

Для чавунних і алюмінієвих сковорідок підходить метод кип'ятіння. Налийте в посуд воду, додайте 2 столові ложки соди і трохи натертого господарського мила. Доведіть до кипіння та залиште на слабкому вогні 15–20 хвилин, потім злийте воду і зніміть нагар губкою.

Сіль і рослинна олія

Сіль — природний абразив, який допомагає зняти свіжий жир. Насипте на розігріту сковороду товстий шар кухонної солі та прогрійте 10 хвилин. Сіль убере в себе жир, і після охолодження залишиться лише протерти поверхню паперовим рушником.

Перекис водню для стійкого нагару

Змішайте 2 столові ложки соди з перекисом водню до густої пасти. Нанесіть на нагар, накрийте плівкою і залиште на пів години. Потім зітріть губкою — навіть багаторічний шар відійде без подряпин.

Чого не можна робити

Не використовуйте металеві щітки на антипригарному покритті — вони залишають мікроподряпини, в яких їжа пригоратиме ще швидше. Також не заливайте розпечену сковороду холодною водою: різкий перепад температури може деформувати дно.

Як запобігти нагару надалі

Після кожного миття витирайте сковороду насухо і змащуйте тонким шаром олії. Готуйте на середньому вогні, а залишки їжі знімайте одразу після охолодження — так жир не встигне затвердіти.