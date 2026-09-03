Программа «Вільні разом» продолжает помогать переселенцам из Херсонской области. В Виннице и Ужгороде ВПЛ могут получить гуманитарную помощь, денежную компенсацию на аренду жилья и психологическую поддержку.

Гуманитарная помощь переселенцам в Виннице выходит на новый уровень: программа «Вільні разом» продолжает поддерживать ВПЛ из Херсонской области. Как сообщает ИА «Контекст-Причорномор'я», координационные хабы работают в Виннице и Ужгороде.

Что получают переселенцы в Виннице

В винницком хабе «Вільні разом» переселенцам из Херсонщины выдают гуманитарную помощь — продуктовые и гигиенические наборы. Отдельно работает программа компенсации аренды жилья: деньги выплачивают в течение трех месяцев.

Также в Виннице оказывают психологическую поддержку. Специалисты сопровождают семьи до 12 месяцев, а для адаптации переселенцам предлагают компьютерные и языковые курсы, а также коворкинг.

Как работает хаб в Ужгороде

В Ужгороде программа «Вільні разом» также продолжает работу. Здесь переселенцы могут получить вещевую помощь и гигиенические наборы, а компенсацию на аренду жилья выплачивают дольше — до восьми месяцев.

Дополнительно в Ужгороде действуют группы самопомощи, детская комната и юридические консультации. Они помогают ВПЛ восстановить документы и оформить положенные выплаты.

Как получить помощь

Чтобы присоединиться к программе, переселенцам из Херсонщины нужно обратиться в координационный хаб в Виннице или Ужгороде. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, и справку ВПЛ.

Всего проект «Вільні разом» охватывает 14 населенных пунктов. Актуальный перечень услуг и контакты публикуют в открытой таблице, ссылку на которую размещают в соцсетях программы.

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