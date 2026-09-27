Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 28 сентября по 4 октября показывает резкое похолодание: максимум +21° в начале недели сменится минимумом +13° уже в пятницу, 2 октября, также два раза за неделю ожидаются осадки.

похолодание вновь накроет Днепропетровщину — новая неделя, с 28 сентября по 4 октября, принесет очередное снижение температур: после +21° в начале недели воздух днем охладится до +13°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +13° до +21°, а ночные — от +9° до +13°.

В понедельник, 28 сентября, воздух прогреется до +21° днем, а ночью охладится до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 29 сентября, температура опустится до +19° днем и +12° ночью. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В среду, 30 сентября, столбики термометров днем покажут +18°, а ночью +10°. Облачность незначительная, дождя не будет.

В четверг, 1 октября, дневная температура составит +17°, ночная — +9°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В пятницу, 2 октября, температура днем опустится до самой низкой отметки недели — +13°, ночью — +10°. Облачность малооблачная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 3 октября, воздух немного прогреется — до +16° днем и +10° ночью. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, температура удержится на отметке +17° днем и +11° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, с температурой +21°, а самым прохладным — пятница, 2 октября, когда воздух днем прогреется лишь до +13°. Перепад температур за неделю составляет 8°. Осадки синоптики прогнозируют два раза — в пятницу, 2 октября, и в воскресенье, 4 октября.

Из-за резкого похолодания стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — в пятницу и воскресенье — не забывайте о зонте и будьте осторожны за рулем из-за скользкой дороги.

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