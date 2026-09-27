Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 28 сентября по 4 октября уже опубликованы: в Чернигове электроэнергию планово будут отключать ежедневно с 09:00 до 17:00. Отключения затронут десятки улиц областного центра.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 28 сентября по 4 октября предусматривают плановые отключения в областном центре в один и тот же промежуток времени. Электроэнергию на указанных в графике улицах будут выключать ежедневно с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

В понедельник, 28 сентября, отключения затронут почти сотню улиц в разных районах Чернигова. Среди них — крупные магистрали: проспект Победы, улицы Шевченко, Харьковская, Одесская, Днепровская, Кирилла Разумовского, Степана Бандеры и Героев Чернобыля. В перечень также вошли улицы исторической части города — Вадима Модзалевского, Дмитрия Бортнянского, Левка Лукьяненко, Романа Бжеского, Стародубского полка.

Под отключения попадут и жилые кварталы: Береговая, Белоусская, Вишневая, Глуховская, Городнянская, Корюковская, Липинского, Молчанова, Подусовская, Сосницкая, Теробороны и ряд других. Аналогичные отключения на этих и смежных улицах, с незначительными изменениями перечня, будут действовать во вторник, 29 сентября, среду, 30 сентября, а также 1, 2 и 3 октября — ежедневно с 09:00 до 17:00.

Где проверить полный перечень улиц

Точный график по каждому дню и полный список адресов облэнерго публикует на официальной странице. Поскольку перечень улиц может ежедневно уточняться, жителям стоит сверять свой адрес накануне, чтобы заранее подготовиться к отключению.

Энергетики советуют на время плановых отключений заряжать телефоны и павербанки, держать наготове фонарики и не открывать холодильник без необходимости. Бытовым потребителям, которые по состоянию здоровья или работе критически зависят от бесперебойного питания, лучше уточнить возможность индивидуального графика непосредственно в кол-центре облэнерго.

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