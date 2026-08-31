Графіки відключення світла у Вінницькій області 1 та 2 вересня вже оприлюднені.

Графіки відключення світла у Вінницькій області 1 та 2 вересня вже оприлюднені. Про це повідомляє Вінницяобленерго.

Повний перелік адрес опубліковано на офіційному сайті Вінницяобленерго.

1 вересня: які вулиці знеструмлять у Вінниці та Вінницьких Хуторах

У понеділок, 1 вересня, планові відключення триватимуть із 9:00 до 17:00. Окрема частина Вінниці буде без світла з 10:00 до 16:30.

Вінницькі Хутори (9:00–17:00)

вулиця 2-й Леонтовича, пров. 2-й Леонтовича, вулиця В. Стуса, вулиця Грушевського, вулиця Калинова, вулиця Леонтовича, вулиця Лисенка, вулиця Чехова, провулок 1-й Леонтовича, провулок Леонтовича

Вінниця (9:00–17:00)

вулиця Гетьмана Мазепи, вулиця Залізнична, вулиця Леонтовича, вулиця Лисенка, вулиця Немирівське шосе, вулиця Форпостна, провулок 2-й Гетьмана Мазепи, проїзд 1-й Гетьмана Мазепи, проїзд 3-й Гетьмана Мазепи, проїзд Олени Пчілки

Вінниця (10:00–16:30)

вулиця Топольського, вулиця Тропініна, провулок 1-й Тропініна, провулок 2-й Топольського, провулок 2-й Тропініна

2 вересня: населені пункти та години знеструмлень

У вівторок, 2 вересня, світло вимикатимуть із 12:00 до 17:00 у Кинашеві, Нестерварці та Тульчині.

Кинашів

вулиця Польова

Нестерварка

вулиця Леонтовича, провулок Леонтовича

Тульчин

вулиця Б. Хмельницького, вулиця Визволення, вулиця Відродження, вулиця Володимира Петришена, вулиця Генерала Кульчицького, вулиця Генерал-хорунжого Кузьмінського, вулиця Героїв Маріуполя, вулиця Євгена Смірнова, вулиця Замкова, вулиця Івана Гонти, вулиця Івана Миколайчука, вулиця Ігоря Андріїшина, вулиця Козацька, вулиця Леонтовича Миколи, вулиця Максима Залізняка, вулиця Максима Кривоноса, вулиця Максима Рильського, вулиця Миколи Леонтовича, вулиця Миколи Лисенка, вулиця Незалежності, вулиця Олега Степанюка, вулиця Ольги Кобилянської, вулиця Павла Тичини, вулиця Перемоги, вулиця Петра Захарова, вулиця Петра Калнишевського, вулиця Полковника Ганжі, вулиця Польова, вулиця Романа Чайковського, вулиця Руслана Шевчука, вулиця Соборна, вулиця Тимка Падури, вулиця Трембецького, вулиця Юліуша Словацького, провулок Брацлавський, провулок Енергетиків, провулок Максима Залізняка, провулок Озерний, провулок Павла Чубинського, провулок Романа Чайковського, провулок Тимка Падури, провулок Шолом-Алейхема

Енергетики радять мешканцям заздалегідь зарядити павербанки та телефони, а також перевірити графік для своєї вулиці на офіційному сайті.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області 27 та 28 серпня: які вулиці знеструмлять на 8 годин.

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Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Вінницькій області 25 та 26 серпня: названо адреси та години знеструмлень.