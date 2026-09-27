Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября обнародовала энергокомпания: в Кропивницком часть улиц останется без света из-за плановых ремонтов и технического обслуживания сетей.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября снова обновились — с понедельника в Кропивницком часть улиц останется без электроэнергии. Бригады будут работать преимущественно с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго в официальном графике плановых отключений.

Согласно перечню на понедельник, 28 сентября, без света останутся, в частности, жители улиц Дорогого Семена, Владимира Панченко, Тараса Шевченко, Гоголя, Театральной, Пашутинской и проспекта Винниченко — здесь будут выполнять текущий ремонт сетей.

Техническое обслуживание в тот же день запланировано для переулков Театрального, Гурбенского и Сергея Шелухина, а также улиц Игоря Замоцкого, Натальи Ужвий и тупика Береславского.

Энергетики обычно завершают работы до 17:00, после чего электроснабжение восстанавливают. Вместе с тем в компании предупреждают: график могут корректировать в зависимости от состояния сетей и погоды, поэтому точные часы для конкретного адреса стоит уточнять накануне.

Как проверить, отключат ли свет по вашему адресу

Проверить свой адрес можно на официальном сайте Кировоградоблэнерго в разделе «Плановые отключения», выбрав район и дату. Кроме того, круглосуточно работает кол-центр: 0-800-300-552 и 0-800-501-148 — звонки бесплатные. Абоненты также могут воспользоваться личным кабинетом, чтобы увидеть состояние счета и передать показания счетчика.

Плановые отключения отличаются от аварийных: о них предупреждают заранее, публикуя перечень адресов и ориентировочное время. Остальные даты недели — с 29 сентября по 4 октября — компания будет добавлять в график постепенно, поэтому информацию стоит проверять ежедневно.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 26 и 27 сентября: названы улицы и часы отключений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 25 и 26 сентября: названы улицы и часы отключений.