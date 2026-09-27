Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусматривают надбавку за особые заслуги перед Украиной, на которую имеют право матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей.

Надбавка к пенсии в Полтавской области за особые заслуги предусмотрена для матерей, родивших пятерых и более детей, — рассказываем о размере доплаты и условиях ее назначения.

Надбавку регулирует Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Согласно его шестой части, право на доплату имеют матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до достижения шестилетнего возраста. К этому числу засчитывают и детей, усыновленных в установленном законом порядке.

Размер надбавки зависит от количества рожденных детей и составляет процент прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: за пятерых детей — 35%, за шестерых — 36%, за семерых — 37%, за восьмерых — 38%, за девятерых — 39%, а за десять и более детей — 40%.

Сумма выплаты ежегодно пересматривается, ведь прожиточный минимум меняется в соответствии с Государственным бюджетом на соответствующий год. Поэтому фактическая сумма доплаты в гривнах для пенсионеров Полтавской области зависит от действующего показателя на дату начисления.

Как оформить надбавку

Надбавка назначается с даты обращения лица в сервисный центр Пенсионного фонда Украины при наличии подтверждающих документов: свидетельств о рождении детей, а при необходимости — документов об усыновлении.

Подать заявление можно в любом сервисном центре ПФУ Полтавской области или через личный кабинет на веб-портале электронных услуг. За консультацией обращайтесь в контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753.

Отдельно закон предусматривает выплату для семей: в случае смерти лица, которому уже была установлена надбавка, ее могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивают 70% причитающейся надбавки, а если таких членов двое и более — 90%.

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