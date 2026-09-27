Доплаты для пенсионеров в Житомирской области предусмотрены для неработающих военных пенсионеров: в Пенсионном фонде объяснили, при каких условиях назначается надбавка на нетрудоспособных членов семьи и сколько она составляет.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут получить не все военные пенсионеры — такие надбавки на иждивенцев назначают только при определенных условиях, напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, право на надбавку имеют неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по инвалидности или за выслугу лет согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (Закон № 2262-XII). Деньги выплачивают тем, кто имеет на своем содержании нетрудоспособных членов семьи.

Перечень нетрудоспособных членов семьи определен статьей 30 этого Закона. В частности, к ним относятся дети до 18 лет. Полный перечень лиц, которых можно учесть при начислении надбавки, лучше уточнить у специалистов Пенсионного фонда по месту жительства.

В фонде подчеркивают: надбавку начисляют только на тех членов семьи, которые не получают других выплат. Речь идет о тех, кто не получает пенсию из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также помощь на детей одиноким матерям.

Сколько доплачивают

Надбавку назначают на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если в семье двое или более пенсионеров, то каждого нетрудоспособного иждивенца учитывают для начисления надбавки только одному из них — по их выбору.

Какие документы нужны и куда обращаться

Для назначения надбавки понадобятся паспорт и идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда), а также документы о нахождении нетрудоспособных членов семьи на содержании заявителя. В частности, учитывают сведения о совместном проживании по одному адресу.

Заявление вместе с документами подают в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Житомирской области или отправляют через веб-портал электронных услуг ПФУ. После обработки обращения надбавку начисляют согласно решению органа Пенсионного фонда.

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