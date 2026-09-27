Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 28 сентября по 4 октября показывает, что синоптики ожидают осадки четыре дня подряд, а максимальная дневная температура достигнет +21°, постепенно снижаясь до +15°.

предыдущий прогноз погоды на Одесщине еще на прошлой неделе предупреждал об изменении температурного фона в регионе, а на этой неделе, с 28 сентября по 4 октября, синоптики Одесской области прогнозируют осадки сразу четыре дня и постепенное охлаждение от +21° до +15°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +15° до +21°, а ночная – от +11° до +16°.

В понедельник, 28 сентября, воздух днем прогреется до +21°, ночью столбики термометров опустятся до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 29 сентября, температура днем удержится на отметке +21°, ночью ожидается +15°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 30 сентября, днем +20°, ночью +14°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, дневная температура снизится до +18°, ночная – до +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 2 октября, воздух прогреется лишь до +16°, ночью до +13°. Малооблачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 3 октября, дневная температура опустится до +15° – это самый низкий показатель за неделю, ночью – до +11°. Малооблачно, возможны осадки.

В воскресенье, 4 октября, днем +17°, ночью +13°. Малооблачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, когда днем ожидается +21°, а самым прохладным – суббота, 3 октября, с максимумом лишь +15°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют в понедельник, 28 сентября, а также в пятницу, субботу и воскресенье – 2, 3 и 4 октября.

Из-за осадков, которые прогнозируют четыре дня на неделе, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге – мокрое покрытие увеличивает тормозной путь. Поскольку дневная температура постепенно снижается до +15°, синоптики советуют одеваться соответственно прохладной погоде, особенно утром и вечером.

Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накроет осенняя прохлада: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 27 сентября по 3 октября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупредили о новом циклоне: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 26 сентября по 2 октября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 25 сентября по 1 октября.