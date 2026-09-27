Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 28 сентября по 4 октября опубликовало ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК». Плановые ремонтные работы затронут Днепр, Желтые Воды, Вольногорск и села нескольких районов области.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 28 сентября по 4 октября снова обновлены — энергетики опубликовали перечень адресов плановых отключений. Жителям нескольких городов и сел советуют заранее сверить даты и часы, чтобы не остаться без электричества в разгар рабочего дня. Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» в своем Telegram-канале.

Где и когда запланированы отключения

В Днепре 28 сентября с 08:00 до 18:00 свет будут отключать по адресам: ул. Веселки (дома 3, 15, 40, 48), пер. Смарагдовый (1–7, 9, 11, 12А, 13, 15–23 и 25–33 нечетные), пер. Фиалковый (39, 41, 43, 44–60 четные), ул. Данила Нечая (26), ул. Черных Запорожцев (17, 17К).

С 09:00 до 17:00 того же дня в городе обесточат ул. Академика Янгеля (9, 15, 17, 22) и ул. Фабрично-заводскую (23). На 29 сентября с 08:00 до 18:00 запланированы работы на ул. Квартальной (11, 13) и на проспекте Богдана Хмельницкого (133, 133Б).

В Днепровском районе 28 сентября с 09:00 до 17:00 свет будут отключать в селе Орельское: ул. Центральная (1Г, 7) и ул. Школьная (53Г, 61В). В Желтых Водах 28 сентября с 07:00 до 19:00 и 29 сентября пройдут масштабные работы — отключения затронут улицы Степовая, Львовская, Подгорная, Каштановая, Волошковая, Науковая, Березневая, бульвар Свободы, Баластная, Богдана Ступки, Владимира Великого, Черняховского, Железнодорожная, Звездная, Козакова Дача, Лесная, Осенняя, Севастопольская, Краснокутский, Народный, Речной, Рабочий, Тупиковый, а также села Миролюбовку и Полтаво-Боголюбовку.

30 сентября и 1 октября в Желтых Водах будут отключать улицы Авангардную, Геологическую, Музейную, Полевую, Рудную, С. Шилова, Счастливую, пер. Вишневый и Горняцкий. В Вольногорске 28 сентября с 08:00 до 17:30 свет будут отключать на ул. Молодежной, Центральной, бульваре Мира, ул. Вареной и Защитников Украины, а 29 сентября — на ул. Центральной.

В Каменском районе 28 сентября с 09:00 до 17:30 обесточат село Днепровское: ул. Набережная, Спортивная, Стрелецкая, Чумацкая, пер. Спортивный и Школьный. В Криворожском районе 28 и 29 сентября с 08:00 до 17:00 работы будут идти в селе Широкое: ул. Заречная, Молдавская, Степовая, Верхняя Набережная и пер. Степной.

Что делать, если свет отключили

В ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» подчеркивают: все перечисленные отключения — плановые и связаны с ремонтом сетей и подстанций, поэтому точное время восстановления может смещаться в зависимости от сложности работ. Если электроэнергии нет дольше указанного графиком времени или отключили без предупреждения, стоит обратиться в кол-центр оператора системы распределения. Перед этим проверьте автоматы в щитке — возможно срабатывание защитного устройства, а не плановое отключение по линии.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Днепропетровской области на неделю с 21 по 27 сентября: энергетики опубликовали новые графики.