Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилити тиск на ціни та доступність окремих товарів восени.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може стати одним із наслідків змін у роботі великих торговельних мереж, які восени 2026 року розглядають перехід на прямі поставки від виробників, повідомляє Politeka.

Причиною таких рішень стали удари по продовольчих базах і складських приміщеннях. Пошкодження інфраструктури вже створювали тимчасові перебої з асортиментом у магазинах, тому ритейлери шукають способи скоротити залежність від централізованого зберігання.

За новою схемою частину продукції доставлятимуть безпосередньо від підприємств до торгових точок. Це дасть змогу швидше поповнювати полиці та зменшити ризики, пов’язані з пошкодженням великих складів.

Водночас така модель може позначитися на вартості покупок. Мережам доведеться збільшити витрати на перевезення, організацію маршрутів і доставку невеликих партій. Додатковий тиск створює подорожчання пального.

Експерт Ігор Гарбарук зазначає, що восени ціни на харчі можуть знову піти вгору. Нинішнє зниження вартості окремих позицій, зокрема яєць та сезонної городини, значною мірою пояснюється надходженням нового врожаю.

Ситуація залежатиме і від результатів збору. За сприятливого сезону великі обсяги дозволять виробникам розподілити витрати, тоді як слабка врожайність здатна посилити ціновий тиск.

Окрім логістики, на кінцеву суму впливають електроенергія, оренда складських площ, оплата праці та виробничі витрати. У результаті додаткове навантаження бізнес, імовірно, частково перенесе на споживача.

На тлі цих чинників дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилити тиск на ціни та доступність окремих товарів восени.

Джерело: novyny.live

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