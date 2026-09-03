Во время официальной эвакуации из Херсона горожанам предлагают бесплатный проезд по железной дороге, единовременную помощь в 12 600 гривен и бессрочное размещение в общежитиях и переоборудованных детсадах на Хмельнитчине.

Журналисты издания «Шелтер» позвонили в контактный центр Херсонской областной военной администрации под видом местной жительницы, которая планирует выезд, чтобы узнать о действующих правилах эвакуации. Как выяснилось, тем, кто решил покинуть город, обещают не только бесплатную дорогу, но и денежную помощь и крышу над головой.

Одним из направлений переселения херсонцев сейчас является Хмельницкая область. Людей, как правило, расселяют в общежитиях или переоборудованных детских садах. «Если вы хотите эвакуироваться, сообщаете об этом. У нас есть специальный вагон в поезде, вас бесплатно доставят. Там встретят работники обладминистрации и поселят», — рассказала работница контактного центра Херсонской ОВА.

Жить в предоставленном помещении можно бессрочно — фактически до окончания войны. В то же время после прибытия социальные службы помогают эвакуированным с поиском работы или предлагают встать на учет в местном центре занятости. Если человек найдет работу, он сможет арендовать жилье самостоятельно.

Для получения поддержки необходимо прежде всего оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В контактном центре сообщили, что после этого переселенцы могут получить единовременную денежную помощь в размере 12 600 гривен.

Поводом к активизации эвакуации стала очередная вражеская атака: 27 августа российские войска ударили по Херсонской ТЭЦ четырьмя управляемыми авиабомбами. После этого глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал херсонцев, которые «имеют возможность, друзей или родственников в безопасных регионах», покинуть город.

Что нужно, чтобы эвакуироваться

Сначала горожанин, решивший выехать, должен сообщить об этом в контактный центр Херсонской ОВА. Далее ему предоставляют место в специальном вагоне поезда и бесплатно доставляют в Хмельницкую область. На месте переселенца встречают работники обладминистрации, помогают с поселением в общежитии или переоборудованном детсаду, а социальные службы помогают с поиском работы или постановкой на учет в центре занятости. Отдельно нужно оформить статус ВПЛ — именно после этого предоставляется единовременная выплата 12 600 гривен.