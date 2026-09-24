Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается — больше всего подорожала свинина. Новые средние цены по супермаркетам зафиксировали на 24 сентября.

Подорожание продуктов в Черкасской области снова дает о себе знать — свинина на полках подорожала ощутимее всего, а гречка держит рост на уровне нескольких процентов за месяц.

Обновленную среднюю стоимость продуктов обнародовал портал Минфин (index.minfin.com.ua). Данные собраны по нескольким крупным сетям супермаркетов по состоянию на утро 24 сентября 2026 года, поэтому покупатели в Черкасской области могут ориентироваться именно на эти цифры, отправляясь в магазин.

Свинина — рекордсмен подорожания

Заметнее всего за месяц подскочила свинина. Ошеек в среднем теперь стоит 346,45 грн за килограмм — против 314,38 грн в августе. То есть только на этой позиции цена выросла почти на 32 грн, или около 10%.

Грудинка подорожала с 205,75 грн до 221,82 грн за килограмм, лопатка — с 222,67 грн до 229,24 грн. Подчеревок теперь в среднем 245,97 грн, ребра — 241,63 грн, а шашлык — 286,13 грн за килограмм.

Разброс цен в разных сетях существенный. Например, грудинку в Novus продают по 199 грн за килограмм, тогда как в Megamarket она уже 255 грн. Ошеек расходится еще больше: от 321,36 грн в Metro до 379 грн в Megamarket.

Гречка и крупы

Гречка в среднем стоит 78,45 грн за килограмм — против 74,63 грн в августе, то есть плюс почти 4 грн. Дешевле всего она в Metro (69,90 грн) и Novus (69,99 грн), а дороже всего — в Megamarket, где ценник достигает 99 грн.

Что учесть при покупке

Наибольшая экономия — на выборе сети. За примерно одинаковый набор из грудинки и килограмма гречки разница между тремя супермаркетами может достигать 60–80 грн, поэтому перед походом стоит сверить актуальные цены.

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