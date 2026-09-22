Денежная помощь в Черниговской области — с сентября громады региона принимают заявки на разовую выплату «Зимняя поддержка» в размере 19 400 гривен. Деньги предоставляют на прохождение отопительного сезона уязвимым категориям, в том числе переселенцам.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области уже работает, а вслед за ней регион запустил и денежную программу — громады начали приём заявок на разовую выплату «Зимняя поддержка» в размере 19 400 гривен. Её предоставляют на прохождение отопительного сезона.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области финансируется из одного из двух источников: из специального фонда государственного бюджета или за счёт международных гуманитарных организаций. Проект инициировало Правительство Украины в сотрудничестве с международными партнёрами, а приём заявок продлится до 30 октября.

За счёт международных организаций выплату смогут оформить жители 15 громад Черниговщины: Добрянской, Седневской, Тупичевской, Березнянской, Киселёвской, Репкинской, Черниговской, Новобелоусской, Ивановской, Холминской, Менской, Сосницкой, Коропской, Понорницкой и Дмитровской территориальных громад.

Кто может оформить 19 400 гривен

Право на выплату имеют получатели пенсии по инвалидности, надбавки на уход, жилищных субсидий, помощи при рождении ребёнка, на детей одиноким матерям и в многодетных семьях, государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощи на проживание внутренне перемещённым лицам и на детей-сирот.

Отдельно обратиться могут те, кто на дату подачи заявления не получает ни одну из этих выплат, но является лицом с инвалидностью, членом многодетной семьи или одиноким нетрудоспособным человеком пенсионного возраста. Принадлежность к такой категории подтверждают документально.

Какие документы нужны

Заявления принимают в бумажной форме при личном обращении. К заявлению прилагают паспорт заявителя и копии документов всех членов домохозяйства, РНОКПП заявителя и всех членов домохозяйства, удостоверение о праве на соцвыплаты (при наличии) и документ о месте проживания.

Для ВПЛ достаточно копии справки переселенца или электронной справки. Если планируете получить деньги через банк, понадобится справка об открытии IBAN-счёта.

Куда обращаться

Оформить выплату можно в местных ЦНАПах, в старостатах и в Центре предоставления социальных услуг. В Репкинской громаде с 15 сентября заявления от жителей посёлка принимают в ЦНАПе по будням, а жители старостинских округов подают документы в свой старостинский округ. В Ивановской громаде, чтобы избежать очередей, ввели предварительную запись.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Черниговской области: в ПФУ рассказали, как и куда подавать заявление на «Зимнюю поддержку».

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