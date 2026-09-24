Денежная помощь в Кировоградской области стала доступнее для переселенцев: УВКБ ООН работает здесь по новой программе «Денежная помощь по приоритетам», а центры регистрации принимают людей в 16 регионах, в том числе и на Кировоградщине.

Денежная помощь в Кировоградской области для переселенцев теперь предоставляется по обновленным правилам — в апреле 2026 года УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев) перешло от многоцелевой денежной помощи к подходу, который называется «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Главное отличие новой системы в том, что размер и условия выплаты теперь зависят не от общего статуса человека, а от конкретной категории уязвимости и того, насколько близко к линии фронта он проживал или проживает. УВКБ ООН подчеркивает, что предоставляет деньги «уязвимым внутренне перемещенным лицам, вернувшимся лицам и другим уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей».

Кировоградская область входит в перечень из 16 регионов, где действуют центры регистрации. Кроме нее, это еще Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская, Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская и Винницкая области.

Сколько платят по каждой программе

В рамках ДПП 2, предназначенной для эвакуированных, размер помощи составляет 12 300 грн на человека — это единовременная выплата сроком на 3 месяца. Помощь могут получить люди, вынужденные покинуть жилье из-за опасности, обстрелов или официальных приказов об эвакуации. Важное условие: домохозяйство должно зарегистрироваться в течение 45 дней после оставления жилья.

Такую же сумму — 12 300 грн — предусмотрено по ДПП 3 для пострадавших от обстрелов, приведших к резкому росту расходов или потере дохода. А по программе ДПП 1 (прифронтовые районы, 0–50 км от границы или громад боевых действий) помощь достигает 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев, с возможностью получить всю сумму одним платежом.

Помощь для наиболее уязвимых ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц, находящихся в перемещении более 6 месяцев и из-за определенных обстоятельств не имеющих возможности получить государственную помощь на проживание, действует ДПП 4. Она выплачивается только по направлению через системную оценку потребностей домохозяйства: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Прямой регистрации через центры по этой программе УВКБ ООН не проводит.

Отдельно предусмотрена помощь для вернувшихся домой в течение последних 12 месяцев, непрерывно проживающих там не менее 3 месяцев и имеющих высокий уровень уязвимости: это 3 600 грн в месяц на протяжении 3 месяцев, общей суммой 10 800 грн одним платежом.

Какие документы нужны и куда обращаться

Для регистрации в центрах нужны: налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (с правильным написанием имени), справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета главного заявителя, свидетельство о рождении детей, а также свидетельство об опекунстве или другой официальный документ, если это необходимо. При наличии инвалидности следует добавить медицинское заключение.

Внутренне перемещенные лица, отвечающие критериям, проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН в центрах регистрации. Домохозяйства, подходящие по требованиям, также могут подать заявку на онлайн-регистрацию в очереди — перечень пунктов регистрации R2P опубликован на сайте r2p.org.ua.

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