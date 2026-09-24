Денежная помощь в Житомирской области доступна семьям первоклассников: по программе «Пакет школьника» государство единоразово выплачивает 5000 гривен на каждого ребенка, который впервые идет в школу.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области — далеко не единственная денежная поддержка от государства. Денежная помощь в Житомирской области охватывает и семьи, где ребенок впервые садится за парту: по программе «Пакет школьника» единоразово выплачивают 5000 гривен на каждого первоклассника.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на выплату имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, которого в новом учебном году зачислили в первый класс учебного заведения дневной формы.

Деньги назначаются на каждого ребенка отдельно и только один раз. Если в семье сразу двое первоклассников, выплату начислят на обоих — по 5000 гривен каждому.

В то же время помощь не предоставят, если ученик выехал на постоянное место жительства за границу или находится на временно оккупированной территории, для которой не определена дата завершения оккупации.

Как оформить выплату

Подать заявление можно двумя способами: онлайн через приложение «Дия» или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Оба варианта бесплатны и не требуют сбора справок.

Обратиться стоит заранее: заявления принимают до 1 ноября 2026 года. После этой даты оформить деньги за текущий учебный год уже не получится. Консультацию по оформлению можно получить в контакт-центре ПФУ по номеру 0 800 503 753.

Средства поступают в безналичной форме, и потратить их можно только на определенные цели — канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь. Рассчитаться помощью можно в магазинах, торговые категории которых утверждены постановлением Кабмина №1751.

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