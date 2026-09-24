Денежная помощь в Сумской области предусмотрена детям погибших (умерших) участников боевых действий — ежегодную разовую выплату оформляют ко Дню защиты детей. Заявления от законных представителей принимают только до 1 октября включительно.

Денежная помощь в Сумской области доступна ежегодно — в регионе детям погибших (умерших) участников боевых действий предусмотрена разовая выплата. Оформить ее можно ко Дню защиты детей, однако заявления принимают только до 1 октября включительно.

Право на ежегодную помощь имеют дети в возрасте до 18 лет включительно. Один или оба родителя должны были иметь статус участника боевых действий согласно статье 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и погибнуть (умереть) независимо от причины смерти. Важное условие — ребенок должен быть зарегистрирован в Сумской области.

Деньги выплачивают один раз в год ко Дню защиты детей, который отмечают 20 ноября. Как сообщает интернет-издание «Шостка.INFO» со ссылкой на управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета, если обращение поступило после 1 октября, его рассмотрят в порядке очередности и только при наличии финансирования.

Заявление подает законный представитель ребенка — один из родителей, опекун или попечитель. Ребенок, которому уже исполнилось 18 лет, оформляет выплату самостоятельно.

Как оформить выплату

К заявлению нужно приложить: копию паспорта заявителя, копию документа о присвоении РНОКПП (при наличии), документы, подтверждающие право на помощь, и реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Обращаться следует в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства или пребывания ребенка. Для внутренне перемещенных лиц — по фактическому месту проживания в пределах Сумской области. Разъяснения предоставляет управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета по телефону: +380 (75) 229 30 95.

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