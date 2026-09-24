Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются автоматически — обращаться в учреждение не нужно. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто получает больше денег и в каком размере.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются автоматически — никаких заявлений подавать не нужно. Как только человеку исполняется 70 лет, размер выплаты растет без его участия.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что возрастную надбавку к пенсии гарантирует закон. Сумму пересчитывают на основании данных, которые уже есть в электронном пенсионном деле, поэтому отдельно обращаться в учреждение не нужно.

Сколько доплачивают после 70, 75 и 80 лет

Размер надбавки зависит от возраста. Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, ежемесячно добавляют 300 гривен. После 75 лет сумма растет до 456 гривен, а с 80 лет — до 570 гривен в месяц.

Деньги поступают вместе с основной пенсией, а не отдельным переводом. Надбавку также учитывают при дальнейших индексациях, поэтому со временем она вместе с пенсией растет.

Что делать, если надбавку не начислили

Если после 70, 75 или 80 лет доплату не добавили, проверьте свое пенсионное дело. Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ или в ближайшем сервисном центре фонда в Запорожской области.

Обычно задержка возникает, когда в реестрах есть устаревшие данные или человек не подтвердил личность. Тогда специалисты Пенсионного фонда подскажут, какие документы уточнить, и пересчитают выплату с даты возникновения права на нее.

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