«Денежная помощь в Тернопольской области» станет доступна многодетным семьям и домохозяйствам с лицами с инвалидностью — стартовала регистрация на новую программу поддержки от благотворителей.

Денежная помощь в Тернопольской области для семей с тремя и более детьми теперь предусматривает новую программу финансовой поддержки: благотворители объявили набор участников, которые могут получить до 43 200 гривен на восстановление источника дохода.

Программу запустил «Каритас-Спес» Львовской Архиепархии Римско-Католической Церкви в Украине. Проект называется «Семья семье: Индивидуальная поддержка» и реализуется сразу в четырёх западных областях — Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Кто может подать заявку

Участие в программе могут принять две категории домохозяйств. Во-первых, это многодетные семьи, которые воспитывают трёх и более детей. Во-вторых — домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью.

Важное условие: подать заявку могут только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций в Украине. Это правило проверяют при рассмотрении заявок.

На что можно потратить средства

Размер денежной помощи составляет 43 200 гривен на одно домохозяйство. Деньги имеют чёткое целевое назначение — их можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования (семена, технику, животных), а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться к программе, нужно скачать грантовую заявку и заполнить её. Далее заполняется форма предварительной регистрации, куда загружается уже заполненная заявка. Для заполнения формы необходимо войти в собственный Google-аккаунт.

Срок реализации проекта — с сентября по декабрь 2026 года. Конечный срок регистрации — 27 ноября 2026 года, однако количество грантов ограничено, поэтому форму могут закрыть автоматически, как только наберётся необходимое количество заявок. К рассмотрению принимаются только полностью заполненные заявки без пропущенных разделов.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или на электронную почту caritas.spes.granty@gmail.com.

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