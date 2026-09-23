Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 24 по 30 сентября показывает, что синоптики ожидают дожди во второй половине недели, а максимальная температура воздуха достигнет +19°.

синоптики уже предупреждали харьковчан о дождях на прошлой неделе, и эта тенденция продолжится ближайшие семь дней. Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 24 по 30 сентября показывает, что осадки вернутся во второй половине периода, а дневная температура будет колебаться от +15° до +19°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели температура днем будет держаться в пределах от +15° до +19°, а ночью воздух будет охлаждаться до +7°...+14°.

В четверг, 24 сентября, в Харьковской области будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +16°, а ночью остынет до +11°. Осадков не прогнозируют.

В пятницу, 25 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду: днем +17°, а ночью столбики термометров опустятся до +7°. Дождя не будет.

В субботу, 26 сентября, сохранится облачность с прояснениями, дневная температура удержится на отметке +17°, ночная — около +9°. Без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, днем ожидается +18°, ночью +11°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 28 сентября, погода начнет меняться: дневная температура немного снизится до +15°, ночная повысится до +12°, небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 29 сентября, воздух днем прогреется до +18°, ночью — до +14°, облачность минимальная, однако возможные осадки сохраняются.

В среду, 30 сентября, температура достигнет максимума недели — +19° днем и +13° ночью, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, когда воздух прогреется до +19°, а самым прохладным будет понедельник, 28 сентября, с дневной температурой +15°. Перепад температур за неделю составит 4°. Осадки прогнозируют три дня — в понедельник, 28 сентября, вторник, 29 сентября, и среду, 30 сентября.

В дни с осадками — понедельник, вторник и среду — стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге, поскольку проезжая часть может стать скользкой. В остальные дни недели погода останется комфортной для прогулок, однако вечерами уже прохладно, поэтому не забывайте о теплой одежде.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в харьковской области.

Также Politeka сообщала, харьковскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 сентября.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 18 по 24 сентября.