Доплаты для пенсионеров в Харьковской области начисляются автоматически: как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет, Пенсионный фонд Украины добавляет к выплате от 300 до 570 гривен.

Пенсия по потере кормильца в Харьковской области — не единственная тема, которую стоит знать пенсионерам. Доплаты для пенсионеров в Харьковской области Пенсионный фонд Украины начисляет автоматически: как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет, к пенсии добавляют деньги без каких-либо заявлений.

Право на возрастную надбавку имеют те, чья пенсия с 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 гривни. Если выплата больше этой суммы, доплату за возраст не начисляют, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Сколько добавляют и кому

Размер доплаты зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. После 70 лет к пенсии ежемесячно добавляют 300 гривен, после 75 лет — 456 гривен, а с 80 лет надбавка вырастает до 570 гривен.

То есть человек, которому в Харьковской области исполнилось 80 лет и чья пенсия меньше 10 340,35 гривни, ежемесячно получает на 570 гривен больше.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Нет, дополнительно никуда обращаться не нужно. Надбавку начисляют автоматически со дня рождения. Если пенсионер родился 1 числа, он сразу получает полный размер доплаты вместе с пенсией за этот месяц; если же, например, 20 числа — доплату начислят пропорционально за остальные дни месяца.

Есть и отдельный нюанс: тому, кому в 70 лет уже назначили 300 гривен, после 75 лет добавят не новые 456, а лишь 156 гривен — чтобы общая надбавка составила 456 гривен.

Где уточнить детали

Хотя заявление не нужно, проверить начисление можно в сервисном центре Пенсионного фонда в Харьковской области или позвонить в контакт-центр ПФУ по номеру 0800 503 753.

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