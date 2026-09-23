Начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году уже близко: коммунальщики оценивают готовность почти в 98%, однако часть запланированной модернизации в этом году выполнить не удастся.

Начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году уже совсем близко — в КП «Житомиртеплокоммунэнерго» оценивают готовность предприятия примерно в 98%. Об этом сообщил главный инженер предприятия Руслан Погребняк.

По его словам, котельные уже подготовлены, а контрольно-измерительные приборы проверены и установлены. Работы, которые ещё остаются на тепловых сетях, коммунальщики планируют завершить до 1 октября.

Какие работы перенесли на 2027 год

Несмотря на высокий процент готовности, в этом году выполнить весь объём запланированной модернизации не удастся. Из-за проблемы с заблокированными счетами предприятию пришлось отказаться от части планов. В частности, реконструкцию четырёх котельных переносят на 2027 год.

Часть текущих работ теплоэнергетикам удалось выполнить благодаря материалам, которые предприятие имело в рамках помощи USAID. Однако с более масштабными реконструкциями ситуация оказалась сложнее — именно их и отложили.

Когда начнётся отопительный период

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C или ниже.

Это означает, что тепло в домах житомирян включат, как только позволит погода, — фактически тогда, когда на улице стабильно похолодает. Пока коммунальщики завершают последние подготовительные работы, чтобы встретить сезон без срывов.