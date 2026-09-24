Графики отключения света в Харьковской области 25 сентября затронут ряд улиц — энергетики предупредили о плановых отключениях с утра до вечера. Местные власти опубликовали полный перечень адресов, чтобы жители успели подготовиться.

Графики отключения света в Харьковской области на 25 сентября снова затронут город Люботин — коммунальщики анонсировали длительные плановые работы на электросетях.

Отключения продлятся в три этапа с 09:00 до 17:00, и за это время без света окажутся как многоэтажки, так и частный сектор. Об этом сообщает Люботинская громада.

Первый, самый большой перечень адресов охватывает центральную часть города. Без электроэнергии временно останутся дома в переулках Врожаю и Схидном, на улицах Парковый Схил, Симеренка, Слобожанская, а также на длинной улице Схидной — здесь отключение затронет более полусотни дворов.

Отдельным блоком энергетики предупредили об отключении на улицах Державной, Филосовской, Вольной и Валерия Лобановского, где работы продлятся с 09:00 до 17:00. В третьей очереди без света окажутся жители улиц Василия Данилевского, Василия Мовы, Деповской, Леся Курбаса и Сковороды.

Под плановое отключение также попадают садовые товарищества: Витамин, Джерельце, Дорожник, Запрудное, Криничное, Почвовед и Родничок. Энергетики просят жителей заранее зарядить гаджеты и павербанки.

Что делать во время отключения

Специалисты советуют на время работ выключить из розеток электроприборы, чтобы избежать перепадов напряжения после восстановления питания. Морозильные камеры лучше не открывать без необходимости — так продукты сохранятся дольше.

Точный график восстановления по каждому из адресов может незначительно сдвигаться в зависимости от сложности ремонтных работ, поэтому жителям стоит ориентироваться на вечернее время как ориентировочный срок возвращения света.

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