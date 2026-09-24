Начало отопительного сезона 2026 в Полтаве приближается: «Полтаватеплоэнерго» оформило Акт готовности к работе в отопительный период 2026–2027, а пробные пуски систем отопления запланированы на конец сентября — начало октября.

Начало отопительного сезона в Полтавской области приближается — «Полтаватеплоэнерго» оформило Акт готовности предприятия к работе в отопительный период 2026–2027 годов.

Документ подписали представители Управления Госэнергонадзора и Департамента строительства, градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Полтавской областной военной администрации. Это официально подтверждает готовность всех объектов теплоснабжающей компании к зиме.

Что еще осталось завершить

До решения горисполкома о старте сезона коммунальщики завершают ремонты на теплосетях, восстанавливают благоустройство и асфальтируют места раскопок. Продолжается также поверка и установка домовых узлов учета тепловой энергии, чтобы подача тепла стартовала корректно.

Когда пройдут пробные пуски

Финальной проверкой станут пробные пуски систем отопления. Их запланировали на последнюю неделю сентября и первые дни октября. График запусков предприятие уже разработало и направило в районные и городские советы и городское управление жилищно-коммунального хозяйства для координации действий.

О чем предупреждают балансодержателей

Администрация «Полтаватеплоэнерго» призывает балансодержателей жилых домов, ведомственных и обслуживающих компаний, ЖСК и ОСМД заранее подготовить внутридомовые системы к приему теплоносителя. Надлежащая подготовка внутренних сетей поможет избежать аварий и остановок котельных.

О любых работах на внутридомовых сетях — прежде всего о ремонте и состоянии заполнения — просят сообщать предприятию заранее. Действия обслуживающего персонала следует согласовывать со специалистами «Полтаватеплоэнерго».

Когда официально включат тепло

Единой даты старта отопления для всех городов нет: решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабмина №830 отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура держится на уровне +8 °C или ниже.

Поэтому начало отопительного сезона 2026 в Полтаве зависит прежде всего от погоды. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, это не значит, что батареи сразу включат по всей стране.

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