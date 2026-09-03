Более 7 500 первоклассников Ровенщины уже получили по 5 тысяч гривен по программе «Пакет школьника», еще около 1 500 заявлений находятся на рассмотрении. Оформить выплату можно до 1 ноября через «Дию».

Денежная помощь в Ровенской области для семей первоклассников продолжает действовать в новом учебном году: более 7 500 детей, которые в этом году пошли в первый класс, уже получили единоразовую выплату по программе «Пакет школьника». Еще около 1 500 заявлений сейчас находятся на рассмотрении.

В целом 1 сентября в школы Ровенщины пошли более 148 тысяч учеников, среди них — 10 955 первоклассников. Образовательную сеть области сейчас составляют 513 заведений общего среднего образования, из которых 14 — частные. Формат обучения в каждой громаде определяют с учетом ситуации с безопасностью: очно, в смешанном или дистанционном режиме.

Государственная программа «Пакет школьника» предусматривает единоразовую выплату 5 тысяч гривен на подготовку ребенка к школе. Как рассказал директор Департамента образования и науки Ровенской ОГА Петр Коржевский, воспользоваться ею уже смогли более 7,5 тысячи семей первоклассников.

Деньги можно направить на канцелярские принадлежности, учебники, учебные пособия, развивающие игры, а также одежду и обувь для ребенка. Главное условие — чтобы первоклассник был готов к обучению, подчеркивают в областном департаменте образования.

Как оформить выплату «Пакет школьника»

Сначала ребенок должен быть официально зачислен в первый класс. После этого один из родителей или законный представитель подает заявление через приложение «Дия».

Данные о зачислении синхронизируются между информационными системами Министерства образования и науки и Пенсионного фонда. После проверки информации выплату осуществляет именно Пенсионный фонд.

По словам Петра Коржевского, «Дия» сейчас является определенным способом идентификации родителей или законных представителей. Оформить помощь можно до 1 ноября.

Родителям, которые еще не воспользовались программой, советуют обратиться за помощью к руководству школы или представителям громады — при необходимости им помогут пройти весь алгоритм оформления.

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