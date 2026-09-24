В Стрые, что во Львовской области, ввели в эксплуатацию временное жильё для вынужденных переселенцев — объект заработал в рамках новой государственной программы. Об этом рассказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Бесплатное жильё для ВПЛ на Львовщине пополнилось новым объектом — в Стрые ввели в эксплуатацию временное жильё для вынужденных переселенцев. Об этом рассказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Жилой объект заработал в рамках новой государственной программы поддержки внутренне перемещённых лиц. Она призвана обеспечить переселенцев крышей над головой на бесплатной или льготной основе, пока люди не смогут вернуться домой или обустроиться на новом месте.

Львовская область остаётся одним из регионов, принявших больше всего вынужденных переселенцев. Поэтому областная власть вместе с громадами постепенно расширяет сеть мест для временного проживания, приспосабливая под жильё имеющиеся помещения и здания.

Временное жильё в Стрые — промежуточный вариант для семей, которые пока не могут вернуться домой. Такие объекты дают переселенцам безопасное место для проживания и время, чтобы адаптироваться к жизни в новой громаде.

Как подать заявку на получение жилья

Чтобы претендовать на временное жильё, переселенцам прежде всего нужно иметь справку внутренне перемещённого лица. Далее следует обратиться в орган социальной защиты населения или в местный совет по месту фактического проживания, написать заявление и приложить документы, подтверждающие статус ВПЛ.

Наличие свободных мест и точные условия заселения стоит уточнять во Львовской ОВА или в уполномоченных подразделениях громад. Быстрее всего актуальную информацию предоставляют в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и территориальных центрах социального обслуживания.

Программа временного жилья для переселенцев на Львовщине продолжает действовать — новые объекты готовят и в других громадах региона.

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