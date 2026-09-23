Доплаты для пенсионеров в Житомирской области предусмотрены за особые заслуги перед Украиной — такую надбавку к пенсии назначают независимо от возраста и стажа. Максимальный размер в 2026 году составляет 1038 гривен в месяц.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области назначают сверх основной пенсии — согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Такую надбавку добавляют к уже назначенной выплате: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Как поясняют в Пенсионном фонде, размер доплаты рассчитывают как процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за особые заслуги достигает 40% — то есть 1038 гривен ежемесячно.

Кто получает наибольшую доплату

Самую высокую сумму — 40% от прожиточного минимума, или 1038 гривен — получают Герои Украины, люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также матери, родившие десять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

Для других категорий предусмотрены меньшие суммы. В частности, 35% (908,25 гривни) начисляют женщинам, родившим и воспитавшим пятерых детей, 36% (934,20 гривни) — за шестерых детей, 37% (960,15 гривни) — за семерых, 38% (986,10 гривни) — за восьмерых, 39% (1012,05 гривни) — за девятерых детей.

Самые маленькие надбавки — от 23% до 25% прожиточного минимума: это 596,85, 622,80 и 648,75 гривни соответственно. Итоговая сумма зависит от категории пенсионера и конкретных заслуг перед государством.

Как оформить доплату

В Пенсионном фонде подчеркивают: для назначения надбавки нужно подать документы, подтверждающие соответствующие заслуги. Заявление можно оформить лично в сервисном центре ПФУ на Житомирщине или онлайн — через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Если обратиться в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги доначислят с первого дня приобретения этого права. Кроме того, из-за роста прожиточного минимума до 2595 гривен фонд уже провел автоматический перерасчет пенсий за особые заслуги — он действует с 1 января 2026 года.

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