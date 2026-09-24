Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляют автоматически — как только человек достигает определенного возраста, Пенсионный фонд сам добавляет надбавку к выплате. Сумма зависит от возраста и может достигать 570 гривен ежемесячно.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляют без заявления: как только человек достигает определенного возраста, Пенсионный фонд Украины самостоятельно проводит перерасчет. Дополнительные деньги добавляют к основной выплате автоматически — без сбора справок и очередей в сервисных центрах.

Размер возрастной надбавки зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. Людям от 70 до 75 лет ежемесячно добавляют до 300 гривен. Тем, кому исполнилось от 75 до 80 лет, начисляют 456 гривен. После 80 лет доплата вырастает до 570 гривен в месяц.

Есть важное условие: возрастную доплату назначают только тогда, когда общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Это тот «потолок», после которого надбавка за возраст уже не начисляется. Для большинства пенсионеров с минимальными и средними выплатами в Винницкой области это условие выполняется.

Как проверить свою надбавку

Поскольку доплаты для пенсионеров в Винницкой области за возраст назначают автоматически, отдельно обращаться в фонд не нужно. Проверить начисления можно в личном кабинете на портале ПФУ или позвонив в контакт-центр: 0 800 503 753.

В то же время часть других доплат — за сверхурочный стаж, на уход, за иждивенцев или особый статус — требует личного обращения. Для оформления нужны трудовые документы, медицинские заключения или льготное удостоверение.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ объяснили, кто может получить дополнительные начисления.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, от чего зависит размер надбавки за стаж.