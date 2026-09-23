Денежная помощь в Запорожской области от Запорожского благотворительного фонда «Единство» за будущее» — уязвимые семьи, проживающие в Запорожском районе в зоне до 50 км от линии фронта, могут получить 10 800 гривен на одного человека за шесть месяцев.

Денежная помощь в Запорожской области теперь доступна и уязвимым семьям с детьми — Запорожский благотворительный фонд «Единство» за будущее» принимает заявки на многоцелевую денежную помощь. Проект «Комплексная многосекторальная жизненно важная помощь в прифронтовых регионах» реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины и продлится с июня 2026 года до апреля 2027 года. Количество мест ограничено, поэтому подавать заявку стоит только тем, кто сейчас находится в сложных жизненных обстоятельствах и срочно нуждается в средствах.

Размер выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека за шесть месяцев — это 1 800 гривен в месяц, а не 10 800 на три месяца, как было раньше. В одной семье помощь могут получить не более пяти человек, поэтому максимальная сумма достигает 54 000 гривен. Деньги выплачивают одним траншем — сразу за весь шестимесячный период.

Обратиться могут внутренне перемещенные лица, местные жители и те, кто вернулся домой, если они проживают в Запорожском районе в зоне до 50 км от линии фронта. Речь идет о семьях, где есть дети или взрослые с инвалидностью, одинокие матери или отцы, многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет), а также семьи, где лица 60+ являются опекунами несовершеннолетних. Доход семьи должен быть меньше 8 422 гривен на одного человека — этот порог недавно повысили с 6 318 гривен.

Как оформить денежную помощь

Для регистрации нужно заполнить онлайн-анкету для Запорожской области, которая периодически открывается на сайте фонда. Заполнение занимает от 20 до 40 минут, поэтому документы лучше подготовить заранее и позаботиться о стабильном интернете. Анкеты обрабатывают от 7 до 10 рабочих дней; если заявку одобрят, специалисты фонда свяжутся с заявителем для верификации документов, которые нужно отправить в течение 3–5 дней.

Приоритет будут отдавать гражданским раненым, людям с онкологическими заболеваниями, которым нужна срочная операция или химиотерапия, и семьям, потерявшим кормильца. Важно: помощь бесплатна, а те, кто уже получает выплаты от другой международной организации, обратиться не могут. Консультации — по телефону колл-центра 067-106-53-40 (в будние дни с 9:00 до 14:00).

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