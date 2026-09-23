Подорожание продуктов в Полтавской области ощутимо ударило по кошелькам: только за месяц средняя цена десятка куриных яиц взлетела почти на 40%, а свинина по всем основным позициям прибавила в стоимости. Приводим реальные цифры из сетей на 23 сентября.

Подорожание продуктов в Полтавской области набирает обороты — по данным индекса цен Минфина, на 23 сентября сильнее всего подорожали яйца и свинина.

Самый большой скачок зафиксирован на куриных яйцах. Десяток яиц «Квочка» (С1) в августе в среднем стоил 57,12 гривны, а в сентябре подорожал до 78,99 гривны — почти на 22 гривны, или около 38%.

Яйца «Ясенсвит» (С1, 10 шт) подорожали ещё сильнее: в августе средняя цена составляла 59,49 гривны, а теперь за десяток просят 84,25 гривны. Упаковка из 18 штук этого бренда стоит 129 гривень, тогда как в августе за неё платили 106,95 гривны.

Свинина тоже показывает рост. Грудинка подорожала с 205,75 до 220,78 гривны за килограмм, лопатка — с 222,67 до 226,64 гривны, а ошеек — с 314,38 до 346,45 гривны. За шашлык в среднем платят 286,13 гривны против августовских 268,52.

Где дешевле

По данным Минфина, самую низкую цену на грудинку зафиксировали в Novus — 199 гривень за килограмм, тогда как в Megamarket она достигает 255 гривень. Лопатка дешевле всего в Metro — 186,16 гривны за кг, а ошеек — от 339 гривень в Novus.

Что говорят цифры

Минфин уточняет, что цены приведены по состоянию на 23 сентября 2026 года, 08:12. Они учитывают разные сети — Novus, Metro, Auchan и Megamarket, поэтому разница на одном и том же товаре между магазинами может достигать 20–60 гривень.

Подорожание яиц к осени — сезонная тенденция: производители связывают рост цен с удорожанием кормов и энергоносителей.

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