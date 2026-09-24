Доплаты для пенсионеров в Черниговской области распространяются и на участников боевых действий — Пенсионный фонд разъяснил, какая ежемесячная надбавка положена ветеранам к основной выплате в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области предусматривают не только возрастные надбавки — отдельный перечень выплат имеют участники боевых действий. Пенсионный фонд Украины разъяснил, какая сумма положена ветеранам к основной пенсии в 2026 году.

Участникам боевых действий, которые уже получают пенсию, установлена ежемесячная надбавка. Ее размер составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и в 2026 году эта доплата равна 648,75 гривни.

В то же время сама пенсия для этой категории может быть заметно выше: максимальная выплата для участников боевых действий достигает 18 885 гривень в месяц.

Право на надбавку имеют лица со статусом участника боевых действий согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" — военные, которые непосредственно участвовали в защите Украины, и приравненные к ним категории.

Как оформить надбавку

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области назначаются автоматически вместе с пенсией — отдельное заявление подавать не нужно. Если надбавка не начислена, обратитесь в любой сервисный центр Пенсионного фонда на Черниговщине или воспользуйтесь личным кабинетом на веб-портале ПФУ.

Для перерасчета понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и удостоверение участника боевых действий. Обращение обычно рассматривают в течение 10 дней.

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