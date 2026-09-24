Начало отопительного сезона в Запорожской области в 2026 году уже близко: подготовительные работы выполнены на 90%, а до 1 октября все должно быть полностью завершено.

Отопительный сезон в Запорожской области готовят на 90% — подготовительные работы к старту тепла в регионе вышли на финишную прямую. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

До 1 октября подготовка к отопительному сезону 2026/2027 должна быть полностью завершена. Коммунальщики проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, садики и больницы.

«Должны обеспечить теплом всех жителей области, работу больниц, школ, социальной сферы и бизнеса. Готовы к любому сценарию зимой. Имеем резервное питание для почти тысячи объектов жизнеобеспечения и пунктов несокрушимости», — подчеркивают в ОВА.

Когда включат отопление

Отопительный сезон начнут тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составит +8 °C или ниже. Такая же граница действует и для завершения сезона — когда температура в течение трех суток превысит +8 °C.

Единой даты запуска тепла для всех городов Украины нет: окончательное решение принимают органы местного самоуправления в зависимости от погоды. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №830.

Перед стартом сезона коммунальные службы проверяют состояние сетей и оборудования: котельные, теплосети, многоквартирные дома, а также социальные учреждения. Особое внимание уделяют резервному питанию, чтобы больницы и пункты несокрушимости работали даже при отключениях света.

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