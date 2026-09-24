Координационный центр «Вольные вместе» в Кривом Роге продолжает системную поддержку переселенцев из Херсонщины — рассказываем, по каким направлениям работает пространство и как бесплатно получить помощь.

Гуманитарная помощь в Херсонской области для переселенцев продолжается без перерывов. Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, координационный центр «Вольные вместе» в Кривом Роге продолжает системную поддержку людей, выехавших из Херсонщины из-за войны.

«Вольные вместе» — это сеть пространств поддержки для переселенцев из Херсонщины, которая работает в 14 городах Украины. Кривой Рог — один из таких центров. Здесь херсонцы могут бесплатно получить помощь, проконсультироваться со специалистами и восстановить документы, не возвращаясь домой в зону боевых действий.

На прошлой неделе пространство работало сразу по нескольким направлениям. Первое — гуманитарная помощь: переселенцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, одежду и вещи первой необходимости. Второе — социальные услуги: консультации по оформлению выплат ВПЛ, статуса переселенца, документов и субсидий.

Отдельно в центре оказывают психологическую поддержку и юридические консультации. Для семей с детьми обустроено детское пространство, а для взрослых регулярно проводят образовательные и досуговые мероприятия. Все это — бесплатно для людей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица из Херсонской области.

Как получить поддержку в центре «Вольные вместе»

Чтобы воспользоваться услугами центра, достаточно обратиться непосредственно в пространство в Кривом Роге. С собой стоит иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и справку о постановке на учет ВПЛ — если она уже оформлена.

Какие документы нужны

Если справки ВПЛ еще нет, специалисты центра подскажут, как ее получить. Оформить документ можно через приложение «Дия», в ближайшем ЦНАПе или в управлении социальной защиты населения по фактическому месту жительства. Плата за услуги центра не взимается.

Куда обращаться

Актуальный график работы и адрес пространства в Кривом Роге публикуют в официальном телеграм-канале Херсонской ОВА. Там же обновляют контакты кол-центра для ВПЛ, по которым можно уточнить время работы и записаться на консультацию.