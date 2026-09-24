Риск дефицита продуктов в Запорожье вырос после российских атак на склады продовольственной и фармацевтической инфраструктуры — в супермаркетах наблюдаются временные перебои и повышенный спрос на базовые товары.

Риск дефицита продуктов в Запорожье вновь обострился после российских ударов по складской инфраструктуре города — в супермаркетах наблюдаются временные перебои с поставками и повышенный спрос на базовые товары.

Под ударом оказались склады продовольственной и фармацевтической инфраструктуры. Из-за этого часть магазинов вынуждена перестраивать логистические цепочки, а покупатели активнее скупают самые дешёвые крупы и другие продукты первой необходимости.

Сеть АТБ из-за логистических изменений вводила временные лимиты на продажу отдельных товаров. В частности, ограничения коснулись круп и яиц — именно эти позиции подверглись наибольшему ажиотажному спросу.

Какие товары под повышенным спросом

Наибольший рост спроса зафиксировали на самых дешёвых крупах — гречке, рисе и овсянке. В то же время ритейлеры подчёркивают, что ситуация временная: повреждения складских помещений, зафиксированные в июле и августе 2026 года, вынуждают менять маршруты доставки, а не прекращать её полностью.

Атаки на торговую инфраструктуру Запорожья продолжаются. В течение августа и сентября под удары попадали торговые центры города, в частности «Эпицентр», City Mall и «Амстор». Утром 23 сентября спасатели ликвидировали масштабный пожар в одном из ТЦ площадью 6 тысяч квадратных метров, как сообщает «24 Канал».

Дефицита как такового в городе пока нет — магазины продолжают получать товар, однако отдельные позиции могут временно исчезать с полок из-за перестройки маршрутов доставки. Риск дефицита будет сохраняться, пока логистические цепочки не стабилизируются.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Запорожье: какая ситуация в супермаркетах после атаки РФ.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Запорожье: какие товары исчезли с полок магазинов.