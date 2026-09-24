Денежная помощь в Полтавской области теперь доступна самозанятым и микробизнесу — международная организация Mercy Corps открыла приём заявок на гранты от 1 000 до 5 000 долларов США.

Денежная помощь в Полтавской области на развитие бизнеса стартовала от международной гуманитарной организации Mercy Corps. Речь идёт о программе BLOOM, которая поддерживает самозанятых лиц и микробизнес, пострадавшие от войны.

Как сообщает Чернухинский поселковый совет, подать заявку на участие можно с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Цель программы — уменьшить зависимость домохозяйств от денежной и натуральной помощи, предоставляя средства на открытие или развитие собственного дела.

Кто может участвовать в программе

Денежную помощь в Полтавской области по программе BLOOM могут получить три категории людей. Первая — внутренне перемещённые лица (ВПЛ), зарегистрированные после 2022 года. Вторая — ветераны при наличии документального подтверждения статуса. Третья — местные жители, зарегистрированные и проживающие в областях реализации программы.

Важный нюанс: в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях участвовать могут только ВПЛ и ветераны — с подтверждением статуса. Тогда как в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях к программе допускают и местное население.

Сколько денег дают

Средний размер финансовой поддержки составляет от 1 000 до 5 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ. Размер зависит от определённых потребностей заявителя. Средства направляются на приобретение приборов, инструментария и оборудования для ведения бизнеса.

Для самозанятых лиц предусмотрен грант от 1 000 до 3 000 долларов. Для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) сумма выше — от 1 000 до 5 000 долларов США.

Приоритет отдают участникам с высокой зависимостью от гуманитарной или государственной поддержки. Среди критериев отбора — наличие инвалидности в семье, статус одинокой матери или отца, трое и более несовершеннолетних детей, возраст 60 лет и старше, а также совокупный доход на человека ниже минимальной зарплаты — 8 647 гривен по состоянию на 1 января 2026 года.

Как подать заявку

Подача заявки возможна только после обязательной регистрации на главной странице сайта программы. Заявитель должен продемонстрировать жизнеспособность бизнес-идеи: предоставить чёткий бизнес-план, реалистичные финансовые расчёты и понимание целевого рынка и потока клиентов.

Реализуют проект общественные организации «Международный Благотворительный Фонд Каритас Украины», «Центр занятости Свободных людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» и «ДЕСЯТОЕ АПРЕЛЯ».

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