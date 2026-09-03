Ночью 3 сентября российский дрон повредил 21-этажный жилой дом в Одессе: пострадали 17 человек, среди них трое детей. Жителям рассказали, как оформить компенсацию за повреждённое жильё.

Ночная атака беспилотников на Одессу 3 сентября повредила 21-этажный жилой дом. Жителям пострадавших квартир объяснили, как оформить компенсацию за повреждённое жильё.

В результате российского удара ночью 3 сентября повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи — всего, по данным Одесской областной военной администрации, речь идёт о 20 квартирах. Также пострадали 12 автомобилей, припаркованных возле дома.

Пожара в многоэтажке не возникло, сообщили в ГСЧС. На месте работают спасатели, коммунальщики и другие службы, продолжается фиксация разрушений. Для жителей развернули оперативные штабы, где можно получить помощь и консультации.

По данным Одесской областной прокуратуры, пострадали 17 человек: 7 женщин в возрасте 23–61 года, 7 мужчин в возрасте 31–52 лет и трое детей — двое 8-летних мальчиков и 11-летняя девочка. Состояние всех пострадавших уточняется.

Компенсация за повреждённое жильё: кто может получить

Владельцы квартир, которые получили повреждения, могут рассчитывать на государственную программу «єВідновлення». Она предусматривает денежную выплату на ремонт жилья, если помещение пригодно к восстановлению.

Средства можно направить на строительные материалы или оплату ремонтных работ. Сумму выплаты определяет специальная комиссия после осмотра повреждённого помещения.

Как оформить выплату: пошагово

Подать заявку можно через приложение «Дія» — в разделе услуг «єВідновлення» — или обратиться в ЦНАП либо орган местного самоуправления. Далее комиссия осматривает помещение, фиксирует повреждения и определяет размер компенсации.

После согласования выплаты деньги поступают на специальную карту, которую можно использовать исключительно на строительные материалы и ремонтные работы у определённых продавцов и подрядчиков.

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