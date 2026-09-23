Начало отопительного сезона в Одессе в 2026 году приближается: общий уровень готовности городской теплосистемы уже превысил 80%, а коммунальщики вышли на финишную прямую подготовки.

Коммунальные сети Одесщины готовят к зиме — как сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы», общий уровень готовности общегородской системы отопления уже превысил 80%.

Активную подготовку начали сразу после завершения предыдущего сезона. Специалисты обследовали тепловые камеры, магистральные сети и поверхности нагрева котлов, а также выполнили большинство этапов обязательных гидравлических испытаний для выявления и ликвидации повреждений.

Сейчас продолжается замена изношенных участков магистральных теплосетей и запорной арматуры. Кроме того, на предприятии модернизировали оборудование: установили современные энергоэффективные насосы и обновили поверхности нагрева котлов.

«Один из важнейших этапов подготовки — гидравлические испытания. Именно они позволяют увидеть реальное состояние сетей», — рассказал главный инженер КП «Теплоснабжение города Одессы» Анатолий Пустовит.

Ещё в начале июля готовность отопительного хозяйства города оценивали лишь в 44%. Тогда коммунальщики меняли одну из главных тепломагистралей диаметром 700 миллиметров, которая обеспечивает теплом более 570 объектов, среди них более 60 учреждений образования и здравоохранения. За два с половиной месяца показатель готовности вырос почти вдвое.

По итогам последнего заседания штаба дано поручение усилить подготовку систем центрального отопления домов ОСМД, ЖСК и ведомственного жилого фонда. Особое внимание уделили больницам, школам и детским садам — они должны оставаться в тепле при любых обстоятельствах.

Когда включат отопление

Единой даты начала сезона в Украине нет. Согласно постановлению Кабмина №830, тепло должно появиться не позднее, чем после трёх суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже. Окончательное решение принимает местная власть, поэтому начало отопительного сезона в Одессе в 2026 году будет зависеть прежде всего от погоды.

Жителей призывают обратиться в свои ОСМД, ЖСК или управляющие компании, чтобы проверить готовность внутридомовых систем отопления. Готовность города к зиме зависит не только от теплосетевой компании, но и от состояния сетей внутри самих домов.

Работы по подготовке продлятся до поздней осени: коммунальщики завершат последние этапы испытаний и устранят выявленные недостатки непосредственно перед стартом отопления, чтобы сезон начался вовремя и без перебоев.

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