Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области можно получить за сверхнормативный стаж, возраст, иждивенцев или статус участника боевых действий. Часть надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически, а остальные назначит только после личного обращения.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начисляются по нескольким основаниям, и каждая из них требует отдельных документов. Часть надбавок Пенсионный фонд проводит автоматически, а остальные — только после личного обращения человека.

Одна из самых распространенных — доплата за сверхнормативный стаж. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, ее устанавливают за каждый полный год работы сверх нормы: более 30 лет для женщин и более 35 лет для мужчин. За каждый такой дополнительный год начисляют до 25,95 гривны ежемесячно. Работающим пенсионерам перерасчет проводят уже после увольнения.

Отдельно предусмотрены возрастные надбавки. Пенсионерам от 70 до 75 лет ежемесячно добавляют до 300 гривен, от 75 до 80 лет — 456 гривен, а от 80 лет — 570 гривен. Такая доплата действует только тогда, когда общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны.

Есть также доплаты за статус. Участникам боевых действий предусмотрено повышение 648,75 гривны плюс целевая помощь 40 гривен, а минимальная пенсионная выплата для УБД установлена на уровне 5 528 гривен. На каждого нетрудоспособного члена семьи, которого содержит пенсионер, выплата составляет 1 297,50 гривны в месяц.

Одиноким пенсионерам от 80 лет при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии могут назначить отдельную социальную помощь по уходу — 1 038 гривен.

Как оформить доплату

Автоматически Пенсионный фонд назначает только те выплаты, по которым в реестрах уже есть все данные — в частности возрастные надбавки и доплату до гарантированного минимума. Надбавки за особый статус, уход или содержание родственников требуют личного обращения в сервисный центр ПФУ в Кировоградской области.

Для оформления подают подтверждающие документы: трудовую книжку или архивные справки (для стажа), медицинские заключения (для ухода), документы о родственных связях (для иждивенцев) или льготное удостоверение. Проверить начисления можно по телефону контакт-центра ПФУ: 0 800 503 753.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: в ПФУ рассказали, как оформить социальную помощь.

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